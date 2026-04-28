В Новороссийске отремонтируют коллектор 1937 года постройки за 369 млн рублей

Канализационный коллектор в центре Новороссийска планируют реконструировать в 2026-2028 годах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщила и.о. заместителя главы города Виктория Лучинина на аппаратном совещании 28 апреля, стоимость проекта составляет 369,3 млн руб.

Реконструкция самотечного канализационного коллектора, существующего в Новороссийске с 1937 года, может начаться уже в мае. По словам Виктории Лучининой, работы будут осуществляться на участке от улицы Советов по улице Новороссийской Республики, по улице Губернского, Революции 1905 года, по улице Мира до Набережной им. адмирала Серебрякова, 25. Протяженность сети составляет 770 м.

Ремонтные работы на канализационной сети будут осуществляться участками, которые определит подрядчик. Реконструкция, как сообщила и.о. замглавы Новороссийска, позволит предотвратить утечки и исключить вывод канализационных стоков в море.

София Моисеенко