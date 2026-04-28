Дожди и порывистый ветер ожидается в Петербурге 28 апреля
Санкт-Петербург останется под влиянием тыловой части циклона, уходящего на северо-восток. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди, на востоке области осадки будут интенсивнее. Температура не превысит +7 градусов, сохранится порывистый северо-западный ветер, сообщает центр «ФОБОС».
Температура не превысит +7 градусов
По данным метеорологов, температура воздуха в Петербурге составит +5…+7°, в Ленинградской области — +2…+7°. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 760 мм рт. ст., приблизившись к климатической норме.