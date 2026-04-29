Супруга экс-владельца Центрального рынка зарегистрировала ИП

Людмила Шенгелия, супруга скончавшегося в 2025 году бизнесмена Реваза Шенгелии, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Как следует из данных, внесенных в Rusprofile 20 апреля, ИП занимается арендой и управлением жилым и нежилым недвижимым имуществом. Также госпожа Шенгелия является доверительным управляющим долями ООО «Торговый комплекс “Центральный”» и ООО «Молодежный культурный центр». Доли в компаниях перешли ей в порядке наследования в декабре 2025 года.

Реваз Шенгелия скончался 7 ноября 2025 года в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни. Господин Шенгелия владел ООО «Торговый комплекс “Центральный”», которое управляет Центральным рынком. В качестве ИП ему принадлежит ряд участков, на которых расположен торговый объект. ТК «Центральный» управляет самым большим торговым объектом на территории города, который занимает площадь около 10 га в центре города. В последние годы застройщики вели переговоры о выкупе земель под Центральным рынком с целью их комплексного редевелопмента.