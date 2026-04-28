На ямочный ремонт в Новороссийске выделили 95 млн рублей

Администрация Новороссийска заключила муниципальные контракты на проведение ямочного ремонта улиц на общую сумму 95 млн руб. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 28 апреля заявил заместитель главы города Рафаэль Бегляров.

По словам Рафаэля Беглярова, в настоящее время в пяти районах Новороссийска в дорожных работах задействовано 56 человек и 21 единица техники. По итогам года в рамках муниципальных контрактов планируется отремонтировать 25 тыс. кв. м дорожного полотна.

В Центральном районе Новороссийска работы завершили на улицах Советов, Цедрика, Мира, Осоавиахима и по другим адресам, в Южном районе ямочный ремонт выполнен на улицах Шоссейная и Новороссийская в Мысхако, а также на улицах Котанова, Школьная, Заречная и 8-я Гвардейская. В Приморском районе, как сообщил замглавы Новороссийска, работы завершили на Анапском шоссе, Кутузовской, Индустриальной, Горького, на улице Ленина, Полевой, Тополиной и других адресах в Цемдолине.

На территории Восточного района ямочный ремонт проводится на улицах Мефодиевская, Магистральная, Судостальская, Сакко и Ванцетти, Пролетарская и Элеваторная. В Новороссийском внутригородском районе работы ведутся на улицах Промышленная и Туристическая в Абрау-Дюрсо.

Рафаэль Бегляров сообщил, что ямочный ремонт на 40 приоритетных улицах планируется завершить в срок до 1 июля. По остальным адресам работы будут выполняться в течение года в пределах доведенных лимитов.

София Моисеенко