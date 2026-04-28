Глава Удмуртии поручил проработать алгоритмы при атаке БПЛА в Последний звонок

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил проработать алгоритмы действий на случай «неблагоприятной обстановки», связанной с угрозой атак БПЛА в период экзаменов и дни последних звонков. Эту задачу он поставил минобрнауки республики, госкомитету по делам ГО и ЧС и лично руководителям муниципалитетов на аппаратном совещании 28 апреля.

«На случай, если вводится сигнал "Опасное небо", внимание: у всех должны быть регламенты, которые позволят обеспечить безопасность на экзаменах и торжественных мероприятиях, и при этом не создать паники. Вроде бы все просто, но поверьте, если вы с коллегами сами этот регламент не пройдете, прочитав его за столом и не “прожив”, то возникают проблемы»,— обратился Александр Бречалов.

Он добавил, что эти регламенты необходимо донести до педагогов и родителей. Последние звонки пройдут 26 мая. Отдельно глава региона обратился к министру промышленности и торговли Удмуртии Виктору Лашкареву «максимально жестко» заняться теми торговыми точками, которые торгуют алкоголем в запрещенные дни.