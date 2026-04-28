Ситуацию с наркотиками в Новороссийске назвали напряженной

В Новороссийске по итогам 2025 года ситуацию с оборотом наркотических средств назвали напряженной. Об этом заявил начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Сергей Баран на аппаратном совещании 28 апреля.

За 12 месяцев 2025 года в Новороссийске зафиксировали 459 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, также установлено 581 административное правонарушение в данной сфере. Среди несовершеннолетних за год зарегистрировано четыре факта незаконного оборота запрещенных веществ, в 2024 году было установлено три таких факта.

Сотрудники правоохранительных органов по итогам 2025 года изъяли из незаконного оборота 34,8 кг запрещенных веществ. В Новороссийске зафиксировано 66 фактов отравления наркотическими веществами среди взрослых и два случая среди несовершеннолетних. Смертность, связанная с острым отравлением, составила 13 (+10 случаев за год). Среди несовершеннолетних летальных исходов не установлено. Сергей Баран также отметил, что заболеваемость с диагнозом эпизодического употребления среди взрослых в 2025 году составила 493 случая.

В Новороссийске наблюдается положительная динамика в направлении снижения количества преступлений в сфере НОН и уменьшения количества отравлений. В первом квартале 2026 года фиксируется тенденция снижения. За прошедшие месяцы текущего года на территории муниципалитета правоохранители установили 116 фактов незаконного оборота наркотиков (-59) и 110 административных правонарушений (-22). Смертельные случаи не зафиксированы.

Кристина Мельникова