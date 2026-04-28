Число подтопленных участков в Удмуртии сократилось вдвое за сутки

24 придомовые территории подтоплены в Удмуртии на утро 28 апреля. За сутки от паводка освободилось 23 придомовые территории. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

В селе Яган в Малопургинском районе остаются подтоплены 12 территорий частных домов. Также подтоплены 12 участков в поселке Балезино. Также остается подтопленным низководный мост в деревне Гуляево.

Напомним, паводок в Удмуртии начался 30 марта. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о транспортной изоляции деревни Гуляево и разбитой объездной дороге по статье за халатность (ст. 293 УК). В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной.