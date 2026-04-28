ФСБ на Ставрополье вычислила антироссийский фонд

В Ставропольском крае выявили деятельность антироссийского благотворительного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Решение о нежелательности его работы приняла Генпрокуратура России. Причиной стало финансирование грузинским филиалом американской благотворительной организации антироссийских программ. На основе полученных материалов иностранному гражданину, занимающему пост директора некоммерческой организации, закрыли въезд в Российскую Федерацию.

Срок ограничения составляет 30 лет — до октября 2055 года. Мера, как отмечается в сообщении, применена в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 27 Федерального закона 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Константин Соловьев