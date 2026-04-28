В Новороссийске парад Победы пройдет без участия жителей

В Новороссийске состоится военный парад на 9 мая, он пройдет без участия зрителей. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко на аппаратном совещании 28 апреля.

Военный парад будет проводиться в Новороссийске без участия жителей в связи с текущими требованиями безопасности. Для удобства горожан в социальных сетях главы будет организована онлайн-трансляция парада.

«В единстве наша сила. Парад обязательно состоится на территории нашего города-героя. Как он пройдет, в каком составе и в каких условиях — в ближайшее время будет принято решение. У меня просьба к жителям, с учетом обстановки подойти осознанно к тому, как они будут смотреть проведение парада»,— сказал Андрей Кравченко.

Новороссийск станет единственным городом в Краснодарском крае, где состоится торжественный парад Победы, приуроченный к 9 мая. Праздничное оформление Новороссийска планируют завершить к 30 апреля. Начальник управления культуры Сергей Шептий сообщил, что все мероприятия на территории города будут проводиться с учетом действующих ограничений и мер безопасности.

София Моисеенко