Ставропольский край реализует инвестпроекты на 645 млрд рублей

Инвестиционный портфель Ставропольского края превышает 645 млрд руб., сообщил в своем telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отметил господин Владимиров, регион реализует 330 проектов. Часть проектов будет представлена на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), который стартовал во вторник, 28 апреля. «Для нас КИФ — это всегда больше чем просто деловая повестка. За переговорами и соглашениями — новые предприятия, рабочие места, развитие территорий Ставрополья. В этом году обсуждаем широкий круг вопросов – от инвестиций и промышленности до цифровых технологий, туризма и подготовки кадров. Отдельно представим потенциал края — проекты, которые уже реализуются, и те, к реализации которых приглашаем партнеров»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева