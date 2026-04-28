В порту Новороссийска будут стрелять 28 апреля
В акватории порта Новороссийска пройдут плановые учения со стрельбами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Первый этап учебных стрельб НВМБ 28 апреля состоится в период с 09:00 до 13:00. Также запланировано проведение вечерних учений военно-морской базы с 21:00 до 23:00.
В ходе учений дежурные силы военно-морской базы отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.
Во время учений в порту запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов. Ограничения распространяются на подводные работы и водолазные спуски.