Угроза по БПЛА действовала в Новороссийске всю ночь

В Новороссийске в течение прошедшей ночи действовала угроза атаки беспилотников, тревогу на территории города не объявляли. Режим был снят в 05:37 28 апреля, сообщил мэр Андрей Кравченко.

Угрозу по БПЛА в Новороссийске ввели в 00:20. Жителей Новороссийска призывали не подходить к окнам и укрыться в помещениях с капитальными стенами.

Режим угрозы действовал пять часов. В настоящее время опасности для горожан и гостей Новороссийска нет, подчеркнул Андрей Кравченко.

