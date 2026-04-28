Средний размер POS-кредитов в Дагестане обвалился на четверть за год

Средний размер POS-кредитов — займов, которые оформляют покупатели в магазинах при покупке техники, бытовой электроники и другой крупной продукции — в марте 2026 года в Дагестане снизился на 25% по сравнению с мартом 2025 года. Это стало самым сильным сокращением среднего чека по товарным кредитам среди 30 российских регионовлидеров данного сегмента розничного кредитования, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые цитирует ТАСС.

По подсчетам НБКИ, в марте 2026го средний размер POS-кредита на территории республики упал в одну сторону год к году, тогда как в январе 2026 года Дагестан ещё удерживал один из самых высоких показателей в стране: средний чек там превышал 80 тыс. руб., уступая лишь Чеченской Республике. В среднем по России в марте 2026 года средний размер POSкредита составил 64,2 тыс. руб., что на 3,5% меньше, чем месяцем ранее, и на 1,8% ниже результата марта 2025 года. Это стало самым низким значением показателя за последний год.

Аналитики отмечают, что сильное сокращение среднего чека POSкредитов в марте 2026 года зафиксировали и в других регионах, но не в такой степени. В Северной Осетии средний размер товарных кредитов снизился на 10,7%, в Удмуртии — на 8,1%. В ряде субъектов из топ30 наблюдается рост: в Алтайском крае он увеличился на 6,8%, в Пермском крае — на 6,7%, в Омской области — на 6,1%.

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в феврале–марте 2026 года средний чек POSкредитов в целом по рынку снижался, при этом на низком уровне находились и другие ключевые показатели: объем выдачи, количество выданных займов и уровень одобрения заявок. По данным НБКИ, в марте 2026 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты достигла 87,1%, что говорит о высокой избирательности банков и росте требований к качеству кредитных историй заемщиков.

Для Дагестана такая динамика выглядит особенно заметной на фоне предыдущих достижений. В начале 2026 года республика входила в число регионов с крупнейшими средними POS-кредитами: в январе 2026го средний чек в Дагестане превышал 80 тыс. руб., уступая лишь Чечне. Однако уже в феврале выдача товарных кредитов пошла вниз: по данным Объединенного кредитного бюро, количество POSкредитов в республике сократилось почти на 45% по сравнению с январем, объем выдачи упал на 56%, а средний чек снизился примерно на 20%.

Одновременно с падением среднего размера POS-кредитов и роста отказов в банках в Дагестане продолжает увеличиваться просроченная задолженность по розничным кредитам без учета ипотеки.

При этом общий рынок POS-кредитования в 2025 году почти вдвое сократился по сравнению с 2024 годом, а в 2026 году продолжает оставаться под давлением: средний чек и выдача растут медленнее инфляции, а банки сокращают риск и переключаются на более консервативные сегменты. В такой ситуации регионы с высоким уровнем просрочек и ростом отказов, как Дагестан, первыми ощущают снижение доступности товарных кредитов и падение среднего размера займа.

