Объявлены торги на право КРТ участка в Ленинском районе Новосибирска

АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило торги на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) незастроенной площадки в Ленинском районе. Участок площадью 4,9 га расположен в границах улиц Порт-Артурская, Титова, Связистов и Толмачевская, следует из сведений на портале ГИС «Торги».

Начальная стоимость участка составляет 70,4 млн руб. Заявки принимаются до 22 мая, сам аукцион запланирован на 27 мая. Срок действия договора КРТ с инвестором составит девять лет.

Инвестор обязан построить 12,3 тыс. кв. м жилья, а также за свой счет возвести сети инженерного обеспечения, улично-дорожную сеть с примыканиями к существующим автомобильным дорогам общего пользования. Застройщику, в том числе, предстоит создать 36 учебных мест в строящейся школе.

