На Ставрополье ожидаются температурные качели от -3 до +20 градусов

В последние дни апреля жителей Ставропольского края ждут резкие перепады температур — от ночных заморозков до теплых дневных отметок до +20 градусов. Синоптики ставропольского ЦГМС предупреждают о возможных заморозках ночью до -3 градусов, тогда как днем температура будет подниматься до +20 градусов. В регионе прогнозируются ночные заморозки, а также небольшой дождь в отдельных районах края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Во вторник, 28 апреля, в Ставрополе синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер западный со скоростью 5–10 м/с. Днем температура поднимется до +12...+14 градусов. В крае погода будет похожей — местами переменная облачность, осадков почти не предвидится. Ветер западный 5–10 м/с, днем потеплеет до +16 градусов.

В среду, 29 апреля, в Ставрополе снова будет облачно, но дождей не предвидится. Ветер сменит направление на восточное и останется в пределах 5–10 м/с. Ночью температура составит +1...+3 градуса, днем поднимется до +14...+16 градусов. В крае погода окажется чуть более влажной — переменная облачность сохранится, ночью осадков почти не будет, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный 5–10 м/с. Ночью похолодает от 0 до +5 градусов, возможны заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +13...+18 градусов.

В четверг, 30 апреля, в Ставрополе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 5–10 м/с. Ночью температура будет держаться на уровне +4...+6 градусов, днем достигнет +15...+17 градусов. В крае ночью и утром местами возможен небольшой дождь, но к середине дня он прекратится. Ветер восточный 5–10 м/с. Ночная температура от +2 до +7 градусов, днем потеплеет до +15...+20 градусов.

Экстренное предупреждение о заморозках и резких температурных перепадах в крае уже объявлено региональными властями. Сельхозпроизводители просят защитить посевы и урожай от ночных заморозков. Для жителей края рекомендуют быть осторожными на дорогах и соблюдать правила безопасности при резких изменениях погоды.

Станислав Маслаков