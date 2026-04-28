В национальном парке «Кисловодский» туалеты станут бесплатными с 29 апреля

Администрация национального парка «Кисловодский» совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации меняет правила посещения санитарных узлов на территории объекта, сообщали в пресс-службе парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Начиная с 29 апреля 2026 года, руководство запускает тестовый режим, который отменяет плату за пользование уборными для всех категорий посетителей вне зависимости от их возраста. После проведения необходимых организационных процедур, с 1 мая 2026 года данный порядок станет постоянным, закрепляя свободный доступ к инфраструктуре парка как часть актуальной стратегии по повышению уровня комфорта для туристов.

Инициатива реализуется в рамках программы развития городской и парковой инфраструктуры, о чем также сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев. Финансирование содержания санитарных узлов теперь берет на себя профильное федеральное ведомство, что позволяет полностью убрать финансовый барьер для отдыхающих. До текущего момента платные уборные являлись стандартной практикой для поддержания работоспособности объекта, однако изменение курса на открытость инфраструктуры призвано укрепить статус курорта как места, привлекательного для массового семейного отдыха.

Важным этапом реформы станет корректировка графика работы персонала, отвечающего за обслуживание санитарных зон. В настоящий момент туалеты функционируют в ограниченном временном интервале — с 10:00 до 18:00. Администрация уже планирует расширение штата сотрудников, что даст возможность продлить время работы уборных до 12 часов в сутки — с 8:00 до 20:00. Данные показатели сопоставимы с режимом работы модульных муниципальных туалетов, которые городские власти ранее установили на улицах Кисловодска в целях обеспечения качественного сервиса для жителей и гостей города.

Национальный парк «Кисловодский», находящийся в ведении Минприроды России, продолжает выполнять функции по сохранению уникального природного и лечебного потенциала региона, что было закреплено еще в постановлении правительства 2016 года. Принятые решения по обновлению правил доступа к элементам благоустройства направлены на создание безбарьерной среды, которая дополняет уже существующую сеть экологических маршрутов. В ближайшие дни руководство нацпарка рассчитывает завершить все подготовительные мероприятия, чтобы к началу мая обеспечить стабильную работу системы в полном объеме.

Станислав Маслаков