Главные новости за 27 апреля. Новороссийск
На майские праздники в Новороссийске введут особый противопожарный режим.
Ленинский районный суд Новороссийска конфисковал у китайского моряка 41 л чешского пива.
Родители школьников в Новороссийске могут не отправлять детей на учебу время объявления атак БПЛА.
В природном заказнике «Большой Утриш» снесут самовольные постройки.
Начальник муниципального учреждения в Новороссийске пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями.
В Геленджике наблюдается дефицит предложений на рынке премиальной недвижимости.
Средняя стоимость 1 кв. м жилья для детей-сирот в Новороссийске снизилась по сравнению с первым кварталом текущего года.