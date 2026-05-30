«Найти баланс между защитой национальных интересов и участием в многосторонней системе»
Александр Мальцев
Замдекана экономического факультета МГУ им. Ломоносова, д. э. н.
В последние годы спекуляции на тему деглобализации стали едва ли не общим местом. Иногда складывается ощущение, что эксперты соревнуются в составлении пугающих прогнозов грядущей дезинтеграции глобальной экономики.
Нельзя сказать, что подобные тезисы совершенно лишены оснований. Но их приверженцы почему-то не любят вспоминать, что процессы глобализации на протяжении последних столетий носили волнообразный характер. Сейчас корректнее рассуждать не о закате, а о переформатировании. С одной стороны, цифровые технологии способствуют развитию глобальной торговли услугами, а с другой — правительства все чаще прибегают к использованию торговой политики с выраженным протекционистским привкусом. Глобальная система управления становится все менее зависимой от общих правил и все более ориентированной на введение односторонних торговых ограничений, оправдываемых защитой национальной безопасности.
Неудивительно, что международные институты, созданные для совсем иных реалий, испытывают напряжение из-за обострения глобальных противоречий, и ВТО не исключение. США, ранее главный архитектор системы ВТО, переходят к дискреционной экономической политике с упором на приоритет национальных интересов. Растет сеть региональных блоков и союзов, зачастую действующих в обход многосторонних правил ВТО. Количество региональных торговых соглашений выросло с 273 в 2015 году до 380 в 2025-м, что, как считают некоторые специалисты, указывает на закат эпохи глобальных правил и начало эры локальных договоренностей.
Означает ли это полный распад всей системы правил и процедур, регулирующих международную торговлю, и закат глобализации, на страже которой стоит ВТО? Ответ скорее отрицательный. Во-первых, глобализация не исчезает, но, становясь менее американоцентричной, продолжает развиваться в рамках региональных объединений. Во-вторых, мир не столько ищет замену ВТО, сколько пытается выстроить новые правила игры в рамках региональных блоков, таких как БРИКС, или путем заключения межблоковых соглашений наподобие ЕС—МЕРКОСУР.
Полноценное обновление ВТО с модернизацией правил для электронной коммерции и торговли услугами было бы идеальным вариантом. Но политически это сейчас едва ли возможно — достичь консенсуса 166 стран исключительно сложно. Можно ли найти баланс между защитой национальных интересов и участием в многосторонней торговой системе? Представляется, что да.
Осторожный оптимизм внушает развитие плюрилатеральных соглашений между странами, образующих своеобразные «клубы по интересам».
При этом такие важные функции ВТО, как мониторинг торговой политики, техническое содействие развивающимся государствам и обеспечение площадки для диалога, сохраняются.
Поверить в полный развал ВТО трудно. Гораздо более вероятным видится превращение этой организации из центра принятия решений в дискуссионную площадку, тогда как основная работа по либерализации торговли и урегулированию споров будет, по-видимому, реализовываться в рамках региональных блоков. Как бы то ни было, даже в текущем — мягко говоря, далеко не лучшем — состоянии ВТО остается важной системой сдержек и противовесов. Без нее мировая торговля рискует скатиться в мрачные 1930-е годы, где сильный всегда прав, а политика разорения соседа выглядит нормой.