«Может произойти некоторое возрождение глобальных и многосторонних соглашений»
Александр Абрамов
Руководитель Лаборатории анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, к. э. н.
Фото: Центр общественных связей РАНХиГС
Главная идея ВТО как института, созданного для роста глобализации мировой торговли, на сегодняшний день исчерпала себя.
Проблема в том, что многие развитые страны надеялись: расширение доступа Китая, России и некоторых других государств к глобальным рынкам будет способствовать не только ускорению экономического роста, но и трансформации указанных стран в направлении рыночной экономики и государств с порядками открытого доступа. Это не оправдалось, особенно в отношении Китая. Модель китайской экономики развивается своим путем, предполагающим политическое доминирование Коммунистической партии с мощной поддержкой государством экспортного потенциала и медленной переориентацией экономики на внутренний спрос. Это вызвало глубокое разочарование в политических и экономических элитах США, странах Европейского союза и иных развитых государствах. Бурный рост экспорта Китая в мире при его умеренных достижениях в стимулировании внутреннего спроса создает серьезные проблемы для многих стран, вынужденных прибегать к защите своих внутренних производителей.
В некотором смысле экономический разрыв с Китаем сегодня является консенсусом для самых разных партий и групп в США.
ГНа горизонте пяти—десяти лет после ухода администрации Трампа на площадке ВТО может произойти некоторое возрождение глобальных и многосторонних соглашений о тарифах и торговой кооперации, чтобы в дальнейшем избегать явных конфликтов в международной торговле и делать действия стран более прогнозируемыми. Но, если это и случится, это будет уже не та ВТО, к которой мы привыкли. Возможно, на смену ей придут более фрагментированные организации для тех или иных международных альянсов.