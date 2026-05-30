«ВТО оказалась неспособна инициировать новые раунды торговой либерализации»
Ярослав Лисоволик
Основатель и директор компании BRICS+ Analytics, член Российского совета по международным делам (РСМД), д. э. н.
Несмотря на экзистенциальный кризис организации, значительная часть ее членов выступает за ее сохранение, но с рядом существенных изменений. Обновленная ВТО должна прежде всего включать эффективную систему урегулирования торговых споров — сейчас из-за действий США эта функция практически парализована — и возможность реализации инициатив в области торговли, не нуждающихся в консенсусной поддержке всеми странами-участницами.
Многие члены ВТО рассчитывают, что с уходом Трампа с американской политической сцены у организации появится шанс на реализацию такой повестки. Наиболее вероятным сценарием для ВТО является реформирование на горизонте следующих пяти—десяти лет. Многое в судьбе организации будет зависеть от дальнейшего участия США и позиции ряда крупнейших развивающихся стран, таких как Индия и Бразилия.
В основе текущего кризиса ВТО лежит неспособность мировой экономики найти баланс между участием в мировой торговой системе и политикой национальных интересов.
Во многом это связано с тем, что многосторонняя торговая система в лице ВТО оказалась неспособна инициировать новые раунды торговой либерализации, что на протяжении нескольких десятилетий лишало участников дивидендов от многостороннего снижения импортных ограничений. При отсутствии полноценной отдачи от ВТО многие страны перешли на либерализацию торговли посредством региональных и двусторонних соглашений. Это, в свою очередь, уводило мировую торговую систему еще дальше от формата многосторонней либерализации в сторону более узкой повестки национальных интересов.
Восстановление баланса потребует укрепления ВТО и системы многосторонних торговых правил. Но страны—члены этой организации должны отчетливо понимать выгоды от участия в многосторонней торговой либерализации для роста национального ВВП и рынков труда. Пока же, в условиях разгула протекционизма, слабости многосторонних институтов и нарастания рисков рецессии, приоритетом многих стран становится исключительное следование своим национальным интересам.