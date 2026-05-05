«Гражданская платформа» была основана в 2012 году предпринимателем Михаилом Прохоровым, который незадолго до этого занял третье место на выборах президента России (получил около 8% голосов). В 2015 году бизнесмен вместе с ближайшими сторонниками покинул партию. Причиной стали многочисленные политические разногласия после вхождения Крыма в состав России, в том числе обсуждавшееся требование исключить из состава гражданского комитета партии музыканта Андрея Макаревича (объявлен иноагентом).

С 2014 года председателем федерального политического комитета «Гражданской платформы» является депутат Госдумы с 2003 года, член фракции ЛДПР Рифат Шайхутдинов. На выборах в Госдуму в 2016 году партия заняла предпоследнее место, набрав 0,22% голосов.