«Белгранкорм» в 2025 году нарастил выручку на 12% до 41 млрд рублей

По итогам 2025 года одно из основных юрлиц белгородского агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» — ООО «Белгранкорм» — нарастило выручку на 12%, с 37 млрд до 41 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 5% — с 7 млрд до 7,3 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности общества, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж компании увеличилась на 12% — с 28,7 млрд до 32 млрд руб. Прибыль от продаж общества выросла на 10%, с 5,3 млрд до 5,9 млрд руб., а прибыль до налогообложения — на 3%, с 7,4 млрд до 7,6 млрд руб.

Активы предприятия выросли на 7%, с 46,4 млрд до 49,8 млрд руб. Причем оборотные активы увеличились на 10%, с 16,7 млрд до 18,4 млрд руб., а внеоборотные активы — на 6%, с 29,6 млрд до 31,4 млрд руб.

Дебиторская задолженность предприятия сократилась на 10% — с 2,1 млрд до 1,9 млрд руб. Кредиторская задолженность, напротив, выросла на 16% — с 3 млрд до 3,5 млрд руб.

По собственным данным, агрохолдинг создан в 1998 году на базе Белгородского экспериментального завода рыбных комбикормов. Основные направления деятельности компании — растениеводство, комбикормопроизводство, птицеводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство, производство молочной продукции, мясопереработка. Регионы хозяйствования — Белгородская, Липецкая и Новгородская области. По данным Rusprofile, ООО «Белгранкорм» зарегистрировано в 1998 году в Ракитянском районе Белгородской области. Основной вид деятельности — производство мяса птицы в охлажденном виде. Уставный капитал — 1,5 млрд руб. Контролирует компанию основатель агрохолдинга Александр Орлов.

В ноябре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что «БЭЗРК-Белгранкорм» за девять месяцев нарастил производство мяса птицы на 8%. Показатель достиг 218,7 тыс. т. Рост производства зафиксирован на бройлерных площадках в Белгородской и Новгородской областях.

Егор Якимов