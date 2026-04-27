Судебное дело на 17 миллионов

В Ульяновске суд, ссылаясь на гарантийные обязательства, вынес решение о взыскании с автодилерской группы компаний суммы, в три раза превышающей стоимость автомобиля. Однако в компании отмечают, что до подачи иска в организацию не поступало никаких обращений. Юристы называют ситуацию беспрецедентной и говорят о так называемом «потребительском экстремизме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Более двух лет назад в самарском дилерском центре ГК «АсАвто» был приобретен автомобиль EXEED RX. Позднее, в феврале 2024 года, владелец продал машину жителю Ульяновска. Информации о том, в каком техническом состоянии находился автомобиль на момент сделки и какие работы с ним проводились после продажи, в открытых материалах дела нет. Известно лишь, что в дальнейшем автомобиль обслуживался уже в сервисном центре Ульяновска.

Спустя некоторое время новый владелец подал иск к группе компаний «АсАвто», ссылаясь на гарантийные обязательства. По словам представителей дилера, ни в дилерский центр, ни в компанию в целом до подачи иска никаких обращений не поступало. 4 февраля 2025 года Ленинский районный суд Ульяновска вынес решение о взыскании с компании около 17 млн руб. — суммы, сопоставимой примерно с тройной стоимостью автомобиля.

«Ситуация, с которой мы столкнулись, беспрецедентна для нашей практики и для рынка региона: подобных решений с трехкратной стоимостью автомобиля ранее не было», — подчеркивает руководство компании, добавляя, что «специалисты компании всегда открыты к досудебному урегулированию споров, но данном случае не поступало ни одного обращения от исходного покупателя вплоть до подачи иска».

Для автомобильного рынка подобные суммы действительно выглядят нетипично. Даже в самых резонансных спорах выплаты обычно соотносятся со стоимостью автомобиля или размером фактического ущерба.

При этом у юристов компании возникли серьезные вопросы к процедуре рассмотрения дела. Так, по данным специалистов, уведомления о судебных заседаниях и процессуальных действиях неоднократно приходили с нарушением сроков, предусмотренных процессуальным законодательством. В ряде случаев ответчик не был уведомлен о заседаниях заблаговременно, как того требует статья 113 ГПК РФ.

Отдельно отмечается ситуация с судебной экспертизой. О ее назначении компания узнала 25 декабря 2024 года, тогда как сама экспертиза, согласно материалам дела, была проведена еще 19 декабря — то есть, фактически до получения уведомления.

По мнению представителей компании, подобные обстоятельства лишили «АсАвто» возможности полноценно участвовать в процессе и представлять свою позицию.

Конфликты между продавцом и покупателем — традиционное явление для любой отрасли. Однако в последние годы автобизнес все чаще говорит о так называемом «потребительском экстремизме», когда нормы закона о защите прав потребителей используются не для реальной защиты прав, а как инструмент получения значительных выплат. Юристы отрасли отмечают, что схема может выглядеть следующим образом: покупается автомобиль с истекающим гарантийным сроком, затем через суд заявляются требования о компенсации, размер которой иногда кратно превышает стоимость машины.

Подобные случаи фиксируются в разных регионах страны. Так, в одном из дел, рассматривавшихся в суде, при цене автомобиля около 1,19 млн руб. сумма требований вместе с неустойкой и штрафами могла достигнуть 7 млн руб.

В Самарской области проблема также активно обсуждается в деловых кругах и профессиональных объединениях. По данным экспертов, только в Тольятти в 2024 году было зарегистрировано более 1,6 тыс. судебных разбирательств, связанных с потребительскими спорами. Именно такие кейсы и стали одним из факторов обсуждения изменений законодательства.

С начала 2025 года в отрасли обсуждаются законодательные инициативы, направленные на ограничение чрезмерных неустоек и штрафов в спорах между потребителями и продавцами дорогостоящих товаров, включая автомобили. Суть этих предложений — установить более четкий баланс между защитой прав покупателей и защитой добросовестного бизнеса. В частности, речь идет об ограничении размера неустойки и снижении возможности ее многократного роста по отношению к стоимости товара.

Во многом такие инициативы появились именно из-за резонансных судебных историй последних лет. В результате с 1 февраля 2026 года в России вступили в силу поправки к Закону РФ «О защите прав потребителей» (внесены федеральным законом № 500-ФЗ от 28.12.2025). Ключевое изменение касается ст. 23: теперь совокупная сумма неустойки не может превышать цену товара, уплаченную по договору купли-продажи. Кроме того, суд получил прямое право снижать явно несоразмерную неустойку, если она не соответствует последствиям нарушения обязательств. Поправки также изменили правила возврата автомобилей: компенсация теперь рассчитывается исходя из стоимости аналогичного автомобиля того же года выпуска и степени износа, а не из цены нового автомобиля на момент спора. Именно поэтому решение ульяновского суда в деле «АсАвто» со взысканием, кратно превышающим установленную планку, выглядит для рынка удивительным.

Представители ГК «АсАвто» подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. По словам юристов компании, на стадии подготовки апелляции прогнозы были скорее позитивными: подобные дела часто пересматриваются именно из-за процессуальных нарушений. Однако апелляционная инстанция оставила решение без изменений. В марте 2026 года Кассационный суд, рассмотрев доводы защиты, не удовлетворил жалобу, которую юристы ГК «АсАвто» называют обоснованной. «Мы с уважением относимся к суду и к правам потребителей. Вместе с тем мы намерены использовать все возможные законные механизмы обжалования, чтобы прояснить обстоятельства дела. Считаем вынесенное решение незаконным и необоснованным, нарушены нормы процессуального права», — подчеркнули в группе компаний, отметив, что следующим шагом становится обращение к Верховному Суду Российской Федерации, а также инициатива предметного диалога с правительством региона.

В ГК «АсАвто» отметили, что данный прецедент уже давно обсуждают с коллегами. «Автомобильный рынок переживает непростой период: снижение спроса, рост стоимости машин, изменение логистических цепочек. На этом фоне судебные решения, которые могут кратно увеличивать финансовые риски компаний, вызывают у бизнеса все больше вопросов и обоснованных тревог. Если подобные решения становятся возможными, то где проходит граница между защитой прав потребителей и рисками для добросовестных компаний? И, главное, что ждет бизнес дальше. Смогут ли те, кто принимает подобные решения, объяснить деловому сообществу, каким образом в таких условиях защищать инвестиции, рабочие места и репутацию, которые компании создавали годами?» — подчеркнули в руководстве компании.

Евгений Чернов