Проект моста через Кудепсту в Сочи получил положительное заключение экспертизы

Проект строительства нового моста через реку Кудепста в Сочи получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин, уточнив, что реализация объекта начнется после завершения подготовительного этапа.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Речь идет о возведении мостового перехода в селе Верхнениколаевское, который заменит действующую переправу. По данным городских властей, существующий мост в настоящее время не соответствует нормативным требованиям, что обусловило необходимость его замены на новый объект транспортной инфраструктуры.

Как отметил глава курорта, в процессе прохождения государственной экспертизы проектная документация получила ряд замечаний, которые были устранены в оперативном порядке. Несмотря на ранее озвученные планы по продлению сроков проектно-изыскательских работ до декабря 2026 года, корректировка документации была завершена без существенного увеличения сроков. Это позволило получить положительное заключение экспертизы и перейти к следующему этапу реализации проекта.

Согласно проектным решениям, длина нового мостового перехода составит 50,8 м. Конструкция будет опираться на две опоры, а ширина проезжей части достигнет 9,5 м. Параметры сооружения соответствуют действующим требованиям и рассчитаны с учетом обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта.

В настоящее время завершается подготовительный этап, включающий организационные и технические мероприятия, необходимые для начала строительных работ. После его окончания планируется приступить к непосредственному возведению объекта.

Ранее на существующем мосту были введены ограничения движения для обеспечения безопасности эксплуатации. В частности, установлен запрет на проезд транспортных средств массой более 3,5 тонны. Также на регулярной основе проводится мониторинг состояния конструкции. До этого были выполнены работы по ее усилению, направленные на поддержание эксплуатационной надежности до момента начала строительства нового моста.

