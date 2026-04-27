Средняя цена квадратного метра жилья для детей-сирот снизилась в Новороссийске

Власти Новороссийска установили размер средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на второй квартал 2026 года. Соответствующее постановление подписал заместитель главы города Александр Гавриков.

Согласно утвержденному документу, во втором квартале текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья для детей-сирот составит 253,2 тыс. руб. Расчет осуществлялся в соответствии с утвержденной губернатором Кубани методикой в целях приобретения жилья и строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений в Новороссийске.

В первом квартале 2026 года средняя рыночная стоимость 1 кв. м составляла 256,3 тыс. руб. Для сравнения, годом ранее, во втором квартале 2025 года, показатель достигал 221,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

В феврале муниципалитет опубликовал тендеры на приобретение 47 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новороссийске. Стоимость одной квартиры, по данным ЕИС «Закупки», составляла 7,3 млн руб.

14 апреля администрация Новороссийска также утвердила норматив стоимости квадратного метра жилья для расчета размеров социальных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан. Цена за 1 кв. м общей площади жилого помещения установлена на уровне 138 тыс. руб.

Кристина Мельникова