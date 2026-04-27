В Анапе усилят темп работ по отсыпке песка на пляжах

На пляжах Анапы планируется усилить темпы производимых работ по отсыпке дополнительного слоя песка. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова, делясь итогами оперативного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Глава Анапы заявила, что отсыпка песка на побережье находится под пристальным вниманием. На карьере и пляжах организовали дежурство специалистов в целях контроля за соблюдением всех необходимых требований по транспортировке и отсыпке дополнительного слоя грунта. Заседания оперштаба по вопросам восстановления пляжей Анапы проводится ежедневно.

«Сейчас работа полностью выстроена, задача — усиливать ее темп и наращивать объемы завозимого песка, чтобы как можно скорее завершить этот процесс»,— рассказала Светлана Маслова.

Работы по отсыпке пляжей на побережье Анапы должны завершить в срок до 1 июня. К этому сроку в Анапском районе подготовят к открытию еще восемь галечных пляжей.

София Моисеенко