На улице Суворовской в Новороссийске устраняют разрытия

Специалисты АО «АТЭК» устраняют разрытие на улице Суворовской в Новороссийске, об этом сообщили в пресс-службе теплоснабжающей компании. На участке по улице Суворовская шли длительные работы по модернизации сетей во время отопительного сезона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подрядчики восстановят асфальтовое покрытие и должны будут привести дорожное полотно в соответствие для безопасного движения пешеходов и водителей. Жителей Новороссийска призвали не парковать транспортные средства на проезжей части вблизи участка, где проводится устранение разрытий.

По данным «АТЭК», работы по укладке нового дорожного покрытия будут осуществляться по всей ширине улицы Суворовской.

В настоящее время в Новороссийске также проводится ямочный ремонт в нескольких внутригородских районах. Как сообщили в городском управлении дорог, на прошлой неделе ремонт участков завершился на улицах Магистральная и Кутузовская, на Сакко и Ванцетти и Пролетарской, а также на улице Шоссейная. На улице Судостальская выполнили бетонирование просадки.

София Моисеенко