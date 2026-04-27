В Новороссийске планируют благоустроить 40 детских площадок
В 2026 году, по предварительным планам администрации, в Новороссийске могут благоустроить 40 детских и восемь спортивных площадок. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
Мэр Новороссийска подчеркнул, что в городе планируется не только строить новые площадки, но и реконструировать существующие. Для старта работ специалисты провели инвентаризацию детских и спортивных площадок, выявив потребности в конкретных видах благоустройства.
«Мероприятия запланированы во всех внутригородских районах, и в течение года список будет дополняться»,— заявил Андрей Кравченко.
Власти Новороссийска планируют благоустраивать территории за счет комплексного развития при взаимодействии депутатского корпуса, фонда капитального ремонта и учреждений отрасли городского и дорожного хозяйства.