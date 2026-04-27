ККС Ростовской области прекратила полномочия пяти судей

Прекращены полномочия пяти судей Ростовской области из-за их ухода в отставку. Об этом сообщает пресс-служба квалификационной комиссии судей России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В отставку ушли судья Шахтинского городского суда Елена Василенко, судья Сальского районного суда Лариса Разина, судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Инна Владимирова, судья Железнодорожного районного суда Ростова Илона Соколова и мировой судья судебного участка № 2 в Багаевском судебном районе Петр Кныра.

В то же время ККС Ростовской области удовлетворила обращение совета судей Ростовской области о привлечении к дисциплинарной ответственности мирового судьи судебного участка № 4 в Советском судебном районе Ростова Оксаны Синьковой за совершение дисциплинарного проступка. Ей сделано замечание.

Кроме этого, дано заключение о привлечении судьи Советского районного суда Ростова в отставке Виктории Рощиной к исполнению обязанностей судьи данного суда на срок до одного года на основании статьи 7.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

Наталья Белоштейн