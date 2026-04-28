Субаренда земельных участков

ОАО «РЖД» передает в субаренду на открытом аукционе земельные участки площадью 15 кв. м каждый в городе Назрань.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Следующая фотография 1 / 4 Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД

Земельные участки правильной прямоугольной формы. Предназначены для установки временного торгового павильона, без права капитального строительства. Инженерные коммуникации отсутствуют.

Участки расположены в районе жилой малоэтажной застройки, что обеспечивает стабильный пешеходный поток. Предусмотрен удобный подъезд для транспорта с улицы имени Минтимера Шаймиева.

Договор субаренды заключается сроком на 11 месяцев (с возможной пролонгацией) по результатам аукциона, проводимого посредством электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (rts-tender.ru).

Подробное описание и фотографии земельных участков размещены на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru ):

https://property.rzd.ru/ru/7395/page/14897?id=34194

https://property.rzd.ru/ru/7395/page/14897?id=34195

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (863)259-00-26.

ОАО РЖД

erid:F7NfYUJCUneTVwpNgvRC