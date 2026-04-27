88% месячной нормы осадков выпало в Петербурге за трое суток
За период с 25 по 27 апреля в Санкт-Петербурге выпало 88% от месячной нормы осадков, из них 77% — в виде мокрого снега. При этом в центре города снежный покров не сформировался из-за теплой акватории Невской губы, тогда как на западе Ленинградской области высота сугробов достигла 21 см. Об этом сообщил ведущий синоптик города Александр Колесов.
Циклон сохранит влияние на регион
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным метеоролога, днем 25 апреля осадки шли в виде дождя, а 26 и в ночь на 27 апреля — уже в виде мокрого снега и снега. Несмотря на интенсивные осадки, ни одна метеостанция в черте города не зафиксировала снежный покров. «К сожалению, такая особенность теплого центра города и высокая температура воды в акватории Невской губы, до +5…+6 градусов»,— пояснил Колесов.
По прогнозу господина Колесова, циклон сохранит влияние на регион: завтра на крайнем востоке Ленинградской области ожидается дополнительный снег высотой 5–10 см, местами больше. Улучшение погоды ожидается в середине предстоящей недели.