88% месячной нормы осадков выпало в Петербурге за трое суток

За период с 25 по 27 апреля в Санкт-Петербурге выпало 88% от месячной нормы осадков, из них 77% — в виде мокрого снега. При этом в центре города снежный покров не сформировался из-за теплой акватории Невской губы, тогда как на западе Ленинградской области высота сугробов достигла 21 см. Об этом сообщил ведущий синоптик города Александр Колесов.

Циклон сохранит влияние на регион

По данным метеоролога, днем 25 апреля осадки шли в виде дождя, а 26 и в ночь на 27 апреля — уже в виде мокрого снега и снега. Несмотря на интенсивные осадки, ни одна метеостанция в черте города не зафиксировала снежный покров. «К сожалению, такая особенность теплого центра города и высокая температура воды в акватории Невской губы, до +5…+6 градусов»,— пояснил Колесов.

По прогнозу господина Колесова, циклон сохранит влияние на регион: завтра на крайнем востоке Ленинградской области ожидается дополнительный снег высотой 5–10 см, местами больше. Улучшение погоды ожидается в середине предстоящей недели.

Кирилл Конторщиков