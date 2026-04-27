На Дону выставили на торги конфискованные таможней автомобили

В Ростовской области власти выставили объявили аукцион на продажу пяти конфискованных таможней автомобилей при попытке нелегального ввоза из-за границы. В описании всех лотов указано, что все автомобили бывшие в употреблении, имеют повреждения, не исключены скрытые дефекты. Соответствующая информация Эта информация размещена на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Одним из лотов продается автомобиль Volkswagen Multivan 2003 года с регистрационным знаком Таиланда. Транспортное средство находится в станице Егорлыкской и имеет внешние повреждения. Начальная цена автомобиля составляет 700,2 тыс. руб. Период подачи заявок на участие в аукционе — с 22 апреля по 18 мая.

Еще одним лотом значится MINI COOPERS 2010 года выпуска, зарегистрированный в Грузии. Автомобиль имеет повреждения и дефекты. Начальная цена — 350,5 тыс. руб.

AUDI A4 2005 года выпуска продается по начальной цене в 334,9 тыс. руб. Автомобиль находится х. Калинин Азовского района.

Самая высокая цена у LEXUS LS460 2007 года — 471,3 тыс. руб. Автомобиль зарегистрирован в Абхазии и находится в ст. Егорлыкской.

Меньше всего просят за NISSAN ALMERA 2002 года выпуска — 191,2 тыс. руб. Автомобиль продадут минимум за 191,1 тысячи рублей.

Наталья Белоштейн