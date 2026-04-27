Онлайн-ритейл формирует до 93% субаренды складов в Петербурге

В первом квартале 2026 года рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области продемонстрировал стабилизацию, ключевым драйвером спроса стала логистика, сообщили «Ъ Северо-Запад» в консалтинговой компании CMWP. На этот сегмент пришлось 52% общего объема спроса, что на 32 процентных пункта превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Общий объем нового строительства складов может сократиться на 14% по сравнению с 2025 годом

Значительную долю в структуре сделок заняли объекты формата build-to-suit (BTS), строящиеся под конкретного арендатора. Их доля достигла 51% — она увеличилась на 23 процентных пункта год к году. Такой рост, в частности, связан с вводом в эксплуатацию складского комплекса Wildberries & Russ в М10 «Красный Бор» площадью 59 тысяч кв. м.

Вместе с тем при сохранении текущих планов по вводу объектов в 2026 году общий объем нового строительства может сократиться на 14% по сравнению с 2025 годом.

На фоне стабилизации рынка выросла доля вакантных площадей: в Санкт-Петербурге показатель увеличился на 3,6 процентных пункта год к году. При этом арендные ставки остались на уровне прошлого года. Существенную роль в структуре предложения играет субаренда — по итогам первого квартала на нее пришлось 35% вакантных площадей. Основной объем таких предложений (93%) сформирован компаниями из сегмента онлайн-ритейла.

Матвей Николаев