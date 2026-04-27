В Магнитогорске завели дело на экс-сотрудника мэрии за превышение полномочий

Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего бывшего начальника управления транспорта и коммунального хозяйства администрации Магнитогорска. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2025 году исполняющий обязанности начальника управления администрации стремился создать имидж успешного руководителя. Он заключил с индивидуальным предпринимателем, у которого не было автобусов большого класса, контракт на перевозку пассажиров транспортом большого класса. Из бюджета города бизнесмену было перечислено 8,1 млн руб. При этом, отмечает следствие, если бы сотрудник мэрии подписал такой же договор, но по которому предприниматель предоставил бы имеющиеся у него автобусы среднего класса, цена контракта составила бы 4 млн руб. Ущерб администрации причинен в размере более 4 млн руб.

По данным источника „Ъ-южный Урал“ в силовых структурах, речь идет о Романе Родионове.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. По месту жительства подозреваемого прошел обыск. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

