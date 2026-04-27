После плановой профилактики на «Роза Хутор» возобновила работу канатная дорога «Олимпия»

На «Роза Хутор» завершаются весенние регламентные работы на канатных дорогах. Первой после обслуживания запущена «Олимпия» – одна из главных и самых зрелищных канатных дорог курорта.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Именно с «Олимпии» начинается знакомство большинства туристов с горными красотами курорта. Пролетая над Сулимовским ручьем на высоте 150 метров, подъемник ведет в Горную Олимпийскую деревню, где стартуют видовые горные экотропы.

«За 105 дней зимнего сезона канатные дороги «Роза Хутор» «крутились» 20 852 часа, за это время можно совершить 14 путешествий на поезде из Москвы во Владивосток и обратно. «Олимпия» входит в пятерку подъемников-трудяг в мире по количеству наработанных моточасов. Запущенная в 2011 году, она уже совершила путь, равный поездке на Луну и обратно, и сейчас продолжает «второй круг» такого путешествия», – рассказал руководитель управления канатных дорог «Роза Хутор» Алексей Третьяков.

Профилактика канатных дорог проводится по схеме, разработанной производителем: проверяются балансиры и оси, при необходимости заменяются мелкие детали и большие, подшипники в шкивах, выполняется укорочение или санация каната, диагностика зажимов кабинок. Работы проходят многоступенчатый контроль –со стороны курорта, Ростехнадзора, специализированных компаний.

«Основной элемент подъемников – канат. Он состоит из шести прядей, каждая — из 36 стальных прочных проволок. Состояние каната контролируется датчиками, установленными на подъемниках. Также раз в три года проводится дефектоскопия, которая помогает оценить его состояние изнутри. Когда канат вырабатывает свой ресурс, его меняют. В этом году будет заменен канат на подъемнике «Волчья стрела». Установленный к зимним Олимпийским играм в Сочи, он «крутанулся» около 450 тысяч раз. За последние шесть лет на канатных дорогах «Роза Хутор» было заменено пять канатов», – отметил Алексей Третьяков.

За парком канатных дорог следят около 350 специалистов: машинисты-операторы, дежурные по станции, электромеханики, слесари-обходчики. Работа идет круглосуточно. Каждое утро до начала перевозки пассажиров сотрудники управления канатных дорог «Роза Хутор» в ремонтной кабине открытого типа проезжают по линии подъемника и осматривают ее на предмет посторонних воздействий – деревьев, угрожающих факторов, необычных звуков и скрипов.

Помимо канатной дороги «Олимпия» после профилактики на «Роза Хутор» возобновил работу и горный аттракцион родельбан. Также в период межсезонья действует самый протяженный в Европе подъемник «Стрела» (3,9 километра). Он позволяет подняться на высоту 1600 метров над уровнем моря в одноименный горный парк. Здесь можно сделать эффектные фото с видами на панорамы Кавказских гор, посетить выставку современной горной техники с ратраками и снежными пушками, попробовать итальянскую кухню в ресторане «Пастория», познакомиться с пушистыми альпаками.

В летнем сезоне, который стартует 1 мая, на «Роза Хутор» будут работать пять канатных дорог. Они обеспечат 20 километров воздушных «путешествий» и возможность добраться до заповедных красот Кавказа.

Парк канатных дорог «Роза Хутор» включает 32 подъемника производства Doppelmayr, Leithner-Poma, других производителей. На курорте есть канатные дороги разного типа – гондольные с кабинками на 8 и 10 человек, кресельные, бугельные, конвейерные.

