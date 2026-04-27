Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о современных устройствах во флагманском внедорожнике.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8155, 1 трлн операций в секунду, дисплей 15,7 дюйма, голосовое управление: не сразу понятно, что это конкретно, но очевидно, какой-то гаджет, да? На самом деле это частичное описание устройства автомобиля. Согласен, при слове «внедорожник» первые ассоциации наверняка будут другими. Но если мы говорим про современные флагманские SUV, то их комплектация — далеко за границами набора из мощного мотора, крупных габаритов и кожаного салона.

Высокотехнологичная электроника — это уже не метафора, а буквальное описание архитектуры таких машин, как, например, ROX Adamas. Кроме упомянутого центрального экрана, владелец получает полностью цифровую приборную панель с диагональю 12,3 дюйма. Плюс еще один дисплей для пассажиров второго ряда — 15,7 дюйма. Я как любитель технологий и одновременно отец последнее решение нахожу крайне полезным, скорее даже обязательным.

Конечно, найдутся ценители консервативного подхода, которым важнее физические кнопки под рукой, чем экраны. И в этом есть свой шарм. Но стоит пару раз попробовать упомянутое ранее голосовое управление — оно не нуждается в специальной активации: просто обращаетесь к машине в любой момент. Уверен, пользователи умных голосовых помощников в домашних колонках и телевизорах мысленно закивали в знак согласия. Климат, навигация, мультимедиа — всем этим можно управлять голосовыми командами. Удобство даже в таких мелочах — вот что характерно для современного внедорожника.

Главный комфорт в любой машине — тотальное ощущение безопасности. 13 внешних камер, 12 ультразвуковых датчиков и 3 миллиметровых радара в ROX Adamas непрерывно отслеживают окружающую обстановку и помогают водителю и в движении, и при парковке. Именно этот комплекс позволяет пользоваться помощником второго уровня с адаптивным круизом, удержанием в полосе и автоматической сменой ряда.

У флагманского современного SUV должно быть мобильное приложение не только чтобы отслеживать статус, но и дистанционно управлять машиной. Удаленный запуск, предварительный прогрев или охлаждение салона — это уже база для класса. Но ROX Adamas идет еще дальше: автомобиль не хуже телефона получает обновления программного обеспечения по воздуху, без необходимости посещать дилерский центр.