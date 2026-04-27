Будут кластеры, ориентированные на водород

— Есть ли у российских заводов шанс перейти на водородную металлургию к 2050 году, учитывая, что нам не хватает мощностей электролиза? Или наш путь — это метаноловые технологии и улавливание CO2?

Андрей Травянов: Переход к водородной металлургии в России вполне реален, но быстрых скачков ожидать не стоит. Сегодня основные ограничения — энергетика и инфраструктура. Для «зеленого» водорода нужны огромные объемы дешевой электроэнергии. Скорее всего, путь будет комбинированным: развитие ПВЖ на природном газе с постепенным добавлением водорода и внедрение технологий улавливания CO2. Также есть и альтернативные решения — например, химические циклы с использованием метанола. К 2050 году мы вполне можем увидеть отдельные кластеры предприятий, ориентированных на водород, и пилотные производства.