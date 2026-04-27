Это не универсальное удобрение

— Шлаки в сельском хозяйстве. Это звучит перспективно: рост урожая на 30%. Но что происходит с накоплением микроэлементов в почве за 10–20 лет такого применения? Не превратится ли поле со временем в техногенную пустошь?

Андрей Травянов: Шлаки содержат кальций, кремний, микроэлементы, которые могут улучшать структуру почвы. Однако при длительном применении важно контролировать баланс элементов и кислотность. Риск техногенной деградации существует, если не соблюдать нормы внесения и не проводить агрохимический мониторинг. Поэтому такие технологии должны сопровождаться строгим регулированием и регулярным анализом почв. Все-таки это инструмент, требующий грамотного применения, а не универсальное удобрение.