В Геленджике зафиксировали дефицит предложений на рынке премиальной недвижимости

Аналитики зафиксировали дефицит новых предложений апартаментов и квартир в Геленджике. Как сообщается в исследовании агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости» и проекта «Сады морей», премиальные апартаменты остаются дефицитными во всем Краснодарском крае.

В настоящее время, по данным исследования, в Геленджике открыты продажи только в двух жилых комплексах. Одним из них является ЖК комфорт-класса, где средняя стоимость квартиры составляет 12,4 млн руб., второй объект — жилой комплекс с премиальными апартаментами со средней стоимостью 56,6 млн руб. за лот. Средняя цена квадратного метра в этом ЖК достигает 450 тыс. руб.

В Краснодарском крае на долю премиальных квартир приходится 4,8% от общего объема предложения. Большая часть премиальных лотов сосредоточена в Анапе (1,2 тыс. предложений) и в Сочи (1 тыс. предложений). Средневзвешенная цена квадратного метра составляет 565,5 тыс. руб., а средняя стоимость объекта — 29,5 млн руб.

Кристина Мельникова