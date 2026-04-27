Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год

Совет директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года. Информация опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Годовое общее собрание акционеров пройдет 29 мая в очно-заочном формате. ММК в 2025 году получило чистый убыток в размере 14,8 млрд руб. после прибыли 79,7 млрд руб. в 2024 году. Это обусловлено снижением прибыльности бизнеса на фоне сложных макроэкономических условий.

Виталина Ярховска