Датабанк организовал субботник на яблоневой аллее в центре Ижевска

На яблоневой аллее по улице Лихвинцева в Ижевске прошел субботник, организованный сотрудниками Датабанка. На территории убрали листву, подрезали сухие и обломанные ветки, а также прибрали газоны.

Субботник прошел 24 апреля совместно с сотрудниками из кондитерской «ЦЕХ». «Поддержка культурных и социальных проектов важна для нас. Мы стремимся внести свой вклад в развитие нашего родного города Ижевска»,— рассказал директор Датабанка Андрей Пономарев.

Следующий этап субботника запланирован на май. Горожан призвали присоединиться к акции и внести свой вклад в благоустройство аллеи.