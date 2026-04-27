Российским болельщикам разрешили вувузелы. Но ужесточили требования к фанатским баннерам и кричалкам. Согласно документу, опубликованному правительством, вувузелы теперь можно использовать при согласовании с организатором спортивного мероприятия. Длинные рожки с характерным громким монотонным звуком стали известны во время чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. С 2014 в России действовали правила, согласно которым проносить на стадионы такие духовые было нельзя. В то же время, правительство ужесточило требования к баннерам.

Теперь запрещены плакаты, которые содержат любые «потенциально оскорбительные», порочащие честь и достоинство высказывания — как в адрес людей, так и компаний. Флаги и баннеры не должны пропагандировать насилие и агрессию. Кроме того, надписи будут проверять на соответствие традиционным ценностям. Футбольный менеджер, в прошлом топ-менеджер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус отмечает, что такие ограничения фактически действуют и сейчас:

«Раньше уже действовали определенные ограничения: проверяли болельщиков и фанатов, следили за тем, что они приносят на трибуны, в том числе плакаты и баннеры. Руководителей фан-клубов заранее просили согласовывать материалы, и нередко многое не допускалось, хотя это не было прямо закреплено в регламенте. Теперь такие требования прописаны официально и приобрели статус закона. При этом важно соблюдать рамки приличий, особенно в части нецензурных высказываний, которые иногда встречаются. В целом футбол сегодня — это организованное и комфортное зрелище с современными стадионами.

Что касается вувузел и подобных дудок, которые появились еще на чемпионатах мира, ранее они были запрещены, а теперь в документе допускаются. Возникает вопрос — зачем это сделано. На мой взгляд, это вызывает серьезные сомнения. Вувузелы создают крайне шумную и некомфортную атмосферу. Еще Константин Иванович Бесков резко реагировал на подобные вещи, считая их раздражающими для игры. Формальная отсылка к тому, что решение остается на усмотрение администрации стадиона, не решает проблему. Наоборот, такие инструменты могут сильно ухудшать восприятие матча, и их следовало бы запретить в первую очередь».

После Чемпионата мира 2010 года сразу несколько спортивных объединений запретили использование вувузелл на стадионах, в том числе UEFA. Критики указывали, что шум мешает игрокам и тренерам сконцентрироваться на игре, а также заглушает комментаторов. Станут ли такие инструменты популярных на российских стадионах? Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин надеется, что нет:

«Вувузела — это действительно крайне неприятный инструмент поддержки. Чемпионат мира 2010 года в ЮАР запомнился многим именно этим непрерывным, оглушительным шумом вувузел. Возможно, у африканских болельщиков это часть национальной традиции, но в России они не прижились. Не прижились и другие подобные дудки. Не думаю, что даже при формальном разрешении они начнут массово использоваться и станут трендом. Вряд ли наши стадионы превратятся в подобие арен чемпионата мира 16-летней давности в ЮАР».

В сентябре футбольный клуб «Зенит» получил штраф в 600 тысяч рублей за оскорбительный баннер и нецензурные кричалки болельщиков. Из них полмиллиона — за плакат с высказываниями в адрес министра спорта Михаила Дегтярева.

Анжела Гаплевская