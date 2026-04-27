Суворовский: строительство продолжается

Суворовский - самый крупный ЖК не только донской столицы, но и всей Ростовской области, согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков по итогам 2024 года. На сегодняшний день здесь построено 99 многоэтажных жилых домов, введено в эксплуатацию 28 тыс. квартир общей площадью 1,3 млн. кв. м, в которых живет более 80 тыс. человек.



В Суворовском на сегодня построено жилья даже в избытке – пока что не реализовано около 64,5 тыс. кв. м. «Сейчас нам нужно реализовать объем уже построенного жилья, поэтому принято решение сосредоточиться на продаже готовых квартир,- сообщил Марат Степура, генеральный директор АО «Ростовское» (входит в объединение «ВКБ-Новостройки»). - Мы не только продолжим строительство, но и улучшим качество возводимых домов. Так, сейчас ведётся проектирование одновременно несколько многоэтажных жилых домов, отличительной особенностью которых будут фасады, облицованные современной керамической плиткой KERAMA MARAZZI. Такой материал очень износостойкий, он не тускнеет со временем и не выцветает под прямыми солнечными лучами, что так важно для южного климата. Эти фасады не требуют дополнительных затрат на весь период эксплуатации жилых домов».

Вместе с построенными домами в Суворовском за счет средств застройщика введены в эксплуатацию объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Построены школы и детские сады, поликлиники и торговые центры, спортивные объекты и парки. «Если говорить об обеспеченности Суворовского объектами социальной инфраструктуры, то на сегодняшний день в жилом районе построены и введены в эксплуатацию спортивный манеж, 5 детских садиков суммарной вместимостью 1180 мест, а также ведется строительство еще одного садика на 240 мест, который будет сдан весной 2027 года; построено и введено в эксплуатацию 4 школы на 4940 учащихся, - пояснил Марат Степура. - Ведутся переговоры с администрацией Ростовской области об условиях передачи ряда социальных объектов городу: школы на 1600 учащихся, детских садиков на 320 мест и на 240 мест, и спортивного манежа».

Пожарную безопасность района обеспечивает депо на шесть машин, подаренное застройщиком городу. Работают две поликлиники, детская и взрослая, станция скорой помощи. Еще одна модульная поликлиника планируется к открытию в конце 2026 года, уже ведутся строительно-монтажные работы.

Торговая инфраструктура Суворовского включает в себя два ТРЦ общей площадью более 24 тыс. кв. м, множество сетевых магазинов, рынок и предприятия общепита.

Застройщик выполняет все обязательства, закрепленные в соглашении, и продолжит застройку жилого района. «Мы полагаем, что жилье здесь будет востребовано. Так, сегодня средняя стоимость реализации жилья в Суворовском – 115 тыс. руб. за квадратный метр, что близко к себестоимости строительства, особенно с учетом высокой банковской процентной ставки. Таким образом, маржинальность строительства в Суворовском минимальна. Но, несмотря на это, мы продолжим здесь строительство как жилья, так и социальных объектов и объектов благоустройства», - заверил Марат Степура.

Застройщик создал в Суворовском три основных рекреационные зоны: парк культуры и отдыха им.70-летия Победы в Великой Отечественной войне, сквер им. Евгения Родионова, спортивно-парковый комплекс «Чадр» с тремя озерами, благоустроенной набережной, фонтаном, террасным озеленением. Открытие термального комплекса TermoLend планируется в конце текущего года. В жилом районе созданы пешеходные аллеи, проведено озеленение дворов и улиц. Минстроем России в 2022 году Суворовский признан самым благоустроенным и экологичным районом в РФ.

По итогам федерального конкурса Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) среди жилых комплексов-новостроек в 2026 году Суворовский стал финалистом в номинации Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области («Доступное жилье»). А в апреле Суворовский признан первым среди жилых комплексов Ростовской области по потребительским качествам рейтинга ЕРЗ.

