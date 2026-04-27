Более 60 тысяч жителей Удмуртии трудятся на вредной или опасной работе

65,8 тыс. жителей Удмуртии трудились в 2025 году на работах с вредными или опасными условиями труда. 66% из них, или 43,4 тыс. сотрудников, — на обрабатывающих производствах, преимущественного при создании готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Об этом сообщили в Удмуртстате.

Ключевыми негативными факторами являются шум, ультразвук и инфразвук — под их воздействием находится каждый второй работник. Химические факторы влияют на каждого третьего, вибрация — на каждого десятого. Высокая нагрузка на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма фиксируется у 23% сотрудников, напряженность — преимущественная нагрузка на центральную нервную систему и органы чувств — у 2,7% работников.

На производствах с вредными и опасными факторами две трети работающих составляют мужчины. Наибольшая концентрация таких условий зафиксирована в добыче полезных ископаемых, где 62% работников трудятся во вредной среде, причем 94% из них — мужчины.

Так, правом на повышенную оплату труда пользовались 63,7 тыс. человек — 97% от занятых во вредных условиях. Дополнительный отпуск получали 30,1 тыс. работников (46%), бесплатное молоко или равноценные продукты — 17 тыс. (26%), сокращенный рабочий день — 5,8 тыс. (9%). Право на льготную пенсию имеют 24 тыс. человек.