Кубань вошла в топ-3 регионов по объему продаж новых легковых авто в начале года

Московский регион, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край стали крупнейшими рынками новых легковых автомобилей в России по итогам января—марта 2026 года, следует из презентации главы «Автостата» Сергея Целикова, представленной на конвенции РОАД-2026.

В Москве и области за отчетный период было реализовано 54,2 тыс. машин, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 18,8 тыс., в Краснодарском крае — 12,4 тыс. автомобилей. Следом расположились Татарстан (12,4 тыс.) и Башкортостан (8,2 тыс.).

Средневзвешенная стоимость нового автомобиля в московском регионе составила 4,77 млн руб., в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 3,92 млн руб., в Краснодарском крае — 3,40 млн руб. В Татарстане показатель достиг 3,15 млн руб., в Башкортостане — 2,85 млн руб.

В структуре спроса по моделям в Москве и области лидируют Haval Jolion, Belgee X50 и Tenet T7. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на первом месте также находится Haval Jolion, за ним следуют Tenet T7 и Belgee X50. В Краснодарском крае наибольшим спросом пользуется Lada Granta, далее — Tenet T7 и Haval Jolion.

Аналогичная модельная структура наблюдается в Татарстане, где лидирует Lada Granta, за которой идут Tenet T7 и Haval Jolion. В Башкортостане первое место также занимает Lada Granta, далее следуют Haval Jolion и Tenet T4.

