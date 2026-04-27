В Адыгее направят 180,4 млн рублей на обновление коммунальной инфраструктуры

В Республике Адыгея в 2026 году на обновление коммунальной инфраструктуры предусмотрели 180,4 млн руб. В рамках инициативы модернизируют семь объектов водоснабжения и водоотведения, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве строительства, транспорта и ЖКХ.

Работы стартовали в конце 2025 года и находятся в активной фазе. Проекты реализуются как в Майкопе, так и в ряде муниципалитетов.

В Майкопе реконструируют участки сети водоотведения по улицам Крылова и Ветеранов, при этом степень готовности объектов составляет 35 и 40% соответственно. В поселке Энем строится водозаборный узел — выполнено 49% работ.

В ауле Тахтамукай ведется строительство водопроводной сети (30%), аналогичный проект готовится в селе Красногвардейском. В хуторе Суповский реконструкция водозаборного узла выполнена на 77%, в ауле Уляп — на 60%.

Финансирование осуществляется за счет консолидированного бюджета в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящей в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее в 2026 году отремонтируют 8,4 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям. На эти цели выделят свыше 400 млн руб.

Нурий Бзасежев