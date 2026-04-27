Светский паркет Екатеринбурга

В Екатеринбурге в пятницу, 24 апреля, на паркете театра Veneziano прошел Prestige Ball — главный бал весны — событие, которое с 2010 года по традиции объединяет элиту и ценителей бальных танцев. Организаторы намеренно отказались от приглашения поп-звезд и селебрити. Их ставка была сделана на светскую и деловую аудиторию Екатеринбурга: участницы, которые в обычной жизни являются собственниками и CEO бизнеса в различных сферах бизнеса вышли в свет, чтобы продолжить традиции бальных сезонов, бережно лелеемые в проекте Prestige Ball вот уже 16 лет.



Организатором Prestige Ball-2026 традиционно выступила Юлия Погребинская, владелица танцевальног клуба Galla Dance в Екатеринбурге.

«Мы перешли в новую эпоху, в которой исчезла стандартная светская хроника. А события и мероприятия для собственного времяпрепровождения мы отбираем более тщательно, оставляя лишь главное. Я считаю Prestige Ball самым красивым событием года. Здесь каждый гость — фигура, а каждая деталь объединена единой концепцией: красота вне повестки. Наш паркет — это архив светской истории города. За это время мы доказали, что настоящая традиция не требует кричащих заголовков. Главное — атмосфера, которую мы создаем сообща», — отметила госпожа Погребинская.

В этом сезоне 12 участниц — это женщины, которые управляют недвижимостью, инвестиционными портфелями, владеют сетями салонов красоты и частных клиник. Их объединяет не только успех в делах, но и искренняя любовь к бальной культуре.

В числе приглашенных экспертов были замечены один из лучших хореографов России Татьяна Баганова, художественный руководитель екатеринбургского театра «Провинциальные танцы», многократный лауреат и номинант Национальной театральной премии «Золотая маска», а также Заслуженный работник культуры РФ, член Союза театральных деятелей России — Изольд Лейфель.