Участок трассы «Ростов-на-Дону — Ставрополь» отремонтируют до конца весны

В Кагальницком районе ремонт участка трассы «Ростов-на-Дону — Ставрополь» планируется отремонтировать до конца мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Протяженность участка составляет 1,8 км. «Дорога проходит через несколько районов Ростовской области, в том числе через Кагальницкий район, и активно используется как жителями прилегающих районов, так и транзитным транспортом»,— говорится в сообщении. Подрядчик проведет устройство выравнивающего слоя, а затем проведет укладку покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, нанесет горизонтальную дорожную разметку из термопластика.

Наталья Шинкарева