Женщина отдала мошенникам 800 тысяч рублей в Новороссийске

Жительница Новороссийска стала жертвой мошенников, переведя на «безопасные счета» 800 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

30-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Полицейские установили, что накануне с горожанкой связались неизвестные и представились сотрудниками банка. Мошенники убедили женщину, что на ее имя неустановленные лица пытаются взять кредит, и счета необходимо «защитить» путем перевода денежных средств на резервные счета.

Жительница города поверила мошенникам и перевела на указанные реквизиты 800 тыс. руб. По данным полиции, более половины суммы потерпевшая взяла в долг, на остальные денежные средства она взяла кредит.

В полиции Новороссийска напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов, а также государственных учреждений никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета».

Кристина Мельникова