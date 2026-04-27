Чиновник из Новороссийска пойдет под суд за злоупотребление полномочиями

В Новороссийске перед судом предстанет 45-летний руководитель муниципального учреждения, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным полиции, находясь на руководящей должности, мужчина внес ложные сведения в заключение по результатам экспертизы поставок и выполнения работ по строительству объекта газификации в Новороссийске. Правоохранительные органы установили причастность фигуранта к двум аналогичным преступлениям. Разница между фактически выполненными работами и перечнем мероприятий, указанных в смете, превысила 2 млн руб.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника муниципального учреждения направлено в суд для рассмотрения по существу. Жителю Новороссийска может грозить наказание до четырех лет лишения свободы.

Кристина Мельникова